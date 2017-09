Meisje (4) overleden nadat ze snoepjes uit tas van oma probeert te pakken

De 4-jarige Yanelly Zoller was vorige week in het huis van haar opa en oma aan het spelen, toen ze op de handtas van haar oma stuitte. In de hoop wat snoepjes te pakken deed het meisje een greep in de tas, een beslissing die ze uiteindelijk met de dood moest bekopen.

Het meisje haalde per ongeluk de trekker over van een geladen pistool die in de handtas van haar oma zat, en schoot zichzelf dood.

Politieauto’s

Shane Zoller, de 22-jarige vader van het meisje, vertelt aan de krant Tampa Bay Times dat hij onderweg was naar het huis van zijn ouders om Yanelly op te halen, toen hij plotseling allemaal politieauto’s voor het huis zag staan.

Onderzoek

‘’Ze wilde alleen maar wat snoep pakken’’, verklaart Zoller aan de krant. Volgens de politie is er geen reden om aan het verhaal van Zoller te twijfelen, al zijn ze momenteel nog wel bezig met een onderzoek naar het tragische ongeval.

”Gek op oma”

Shane zat nog op de middelbare school toen hij vader werd van Yanelly. Om ervoor te zorgen dat hij op school zou blijven besloten zijn ouders om de zorg van Yanelly grotendeels op zich te nemen. Volgens Shane was Yanelly gek op haar oma en vond ze het geweldig om bij haar grootouders te zijn.

