Wat een nachtmerrie: 4-jarig meisje overlijdt door ontploffend springkussen

Een Brits meisje is gisteren op het strand op een tragische manier om het leven gekomen. Ze speelde op een springkussen, toen dat plotseling explodeerde.

Volgens ooggetuigen werd het meisje zo’n zes meter de lucht in geslingerd, meldt BBC News.

Ziekenhuis

Het incident gebeurde op het strand van de Britse plaats Norfolk. Het meisje raakte ernstig gewond bij haar val en overleed later in het ziekenhuis. Vanwege het warme weer waren er veel mensen op het strand aanwezig tijdens het ongeluk.

Onderzoek

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De plaatselijke politie heeft een deel van het strand afgezet voor verder onderzoek. Wát een nachtmerrie voor de ouders en nabestaanden.

Scene at Gorleston beach where a young girl died whilst on a bouncy castle this morning. Latest on @SkyNews at 7pm pic.twitter.com/ahp62k3DDL

— Joe Tidy (@joetidy) 1 juli 2018