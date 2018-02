Meisje (2) overleden in vrieskou nadat vader in slaap was gevallen

In de Amerikaanse staat Ohio is een meisje van twee jaar oud overleden doordat ze de vrieskou in liep. Haar vader werkt vooral ’s nachts en was per ongeluk in slaap gevallen.

Boodschappen

De politie vertelde dat de moeder het meisje bij de vader had achtergelaten omdat ze boodschappen ging doen. Maar doordat de vader meerdere nachtdiensten draaide die week, was hij in slaap gevallen. Het meisje is toen in haar eentje de vrieskou ingelopen en overleed door de kou. Op dat moment was de temperatuur in het plaatsje Akron tussen de -11 en -7 graden en het jonge meisje droeg geen warme kleding.

Onderkoelt

De moeder vond haar dochtertje op de veranda. Ze belde het alarmnummer en schreeuwde dat haar dochtertje was bevroren. Ze heeft zelf geprobeerd het onderkoelde meisje te reanimeren, maar tevergeefs. De peuter overleed later in het ziekenhuis.

Geen aanklacht

De moeder zou die dag maar twee uur weg zijn geweest om boodschappen te doen, maar toch was die korte tijd het meisje fataal geworden. Er is vooralsnog geen aanklacht tegen de vader ingediend, maar de politie doet wel onderzoek naar deze zaak. Er wordt onder andere autopsie verricht op het lichaam van de peuter.

GoFundMe launched for Akron, Ohio toddler who froze to death on porch. The father, who works a night shift job, fell asleep while watching the child. https://t.co/b3WGLqsRqS pic.twitter.com/yT7xVfbW0X — wave3news (@wave3news) February 6, 2018

Akron toddler who died outside in cold identified https://t.co/wR4uycHgB7 pic.twitter.com/ldIzDckDIq — fox8news (@fox8news) February 6, 2018

Bron: NOS. Beeld: Twitter