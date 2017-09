Meisje (4) overlijdt nadat ze is gestoken door mug: ze is niet in het buitenland geweest

Een Italiaans meisje van 4 jaar is overleden na een muggensteek.

Het gaat om de gevaarlijke malariamug. Het meisje was niet in het buitenland geweest en artsen zijn wanhopig op zoek naar antwoorden. Ze weten niet hoe dit heeft kunnen gebeuren in Italië; een land waar in principe geen malariamuggen voorkomen.

Meegenomen

Het meisje was op vakantie, samen met haar ouders, in de buurt van Venetië. Ze kreeg plotseling hoge koorts en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze overleed een dag later. Dokters denken dat er een malariamug aan boord van een schip of vliegtuig is overgebracht naar hun land.

Voeten

Jaarlijks overlijden er meer dan 430.000 mensen aan de gevolgen van malaria. De ziekte komt vooral voor in Afrikaanse landen onder de evenaar. Je kunt de mug herkennen aan het feit dat hun ‘achterkant’ wat omhoog staat: het lijkt net of ze voorover ‘bukken’. Malariamuggen worden aangetrokken door iemands voetgeur: het zweet dat bij voeten vrijkomt lokt het gevaarlijke insect. Duidelijke symptomen van malaria zijn koortsaanvallen die gepaard gaan met koude rillingen, braken en ondraaglijke hoofdpijn.

Bron: NOS. Beeld: iStock