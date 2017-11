Meisje overlijdt nadat ze in haar slaap over kapotte iPhone-oplader rolt

Slaap jij geregeld met je iPhone op bed, die dan ook nog eens aan de oplader ligt? Na dit afschuwelijke verhaal denk je daar voortaan vast 2 keer over na.

Een 14-jarig meisje uit Vietnam werd door haar ouders bewusteloos aangetroffen in bed. Even later in het ziekenhuis overleed ze.

Elektrocutie

Wat bleek? Ze was geëlektrocuteerd. Haar ouders wisten dat hun dochter geregeld met haar iPhone in bed sliep, terwijl die nog aan de oplader lag. En nadat de politie het bed had onderzocht, vonden ze de doodsoorzaak: het kapotte kabeltje van haar iPhone.

Blootliggende draden

De draden van de oplader waren bloot te komen liggen – na veel gebruik gebeurt dat bij de meeste opladers wel, omdat ze zo kwetsbaar zijn. Het meisje zou het gevaar ervan wel in hebben gezin en plakband om de draden gebonden hebben. Maar dit mocht dus niet baten. Ze moet in haar slaap over de draden heen gerold zijn, concludeerden het ziekenhuis en de politie.

Lifehack

Neem het zekere voor het onzekere en koop een nieuwe lader zodra er draadjes bloot komen te liggen. Of dit nu om de kabel van een oplader of snoertjes van je koptelefoon gaat. Pas vervolgens direct bovenstaande lifehack toe, om de kabels en snoertjes steviger te maken zodat ze minder snel stukgaan.

