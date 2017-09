Dít stoere meisje (2) probeert popcorn te stelen van prins Harry

Momenteel gaan er schattige beelden van prins Harry en een peuter de wereld over.

Het meisje is best een beetje brutaal, want ze wil graag wat popcorn eten. Popcorn die niet van haarzelf is, ja.

Kijkt ‘ie wel of niet?

En dus grabbelt ze in de bak van haar buurman. Dat is niemand minder dan prins Harry. De beelden gaan momenteel de hele wereld over. Het zoete is dat het meisje natuurlijk amper doorheeft bij wie ze aan het stelen is. Ze denkt dat hij niet kijkt en ‘slaat dan toe’… Maar dan kijkt hij toch. Prins Harry is een lieverd die het spelletje gewoon meespeelt.

Het vond allemaal plaats bij de Invictus Games in het Canadese Toronto. Prins Harry is zelf soldaat geweest en hij heeft het evenement bedacht. Het is een sportevenement voor oorlogsveteranen die invalide zijn geworden.

He’s not watching, he’s not watching. Oops, he’s watching. pic.twitter.com/X7mR00ndFs — The Telegraph (@Telegraph) 28 september 2017

