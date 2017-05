Meisje (9) kijkt porno op iPad van school

Schurende dijen hebben weinig te maken met je kledingmaat, maar zijn wel heel vervelend. Nu het rokjesseizoen geopend is, is het hoog tijd voor tips om daar wat aan te doen.

Ben je trouwens benieuwd wat voor jouw figuur de ideale roklengte is? Mart Visser geeft hoogstpersoonlijk antwoord in de video.

De hoge temperatuur zorgt ervoor dat je gaat zweten. Dat in combinatie met de wrijving van dijen veroorzaakt dat schurende, branderige gevoel. Dat kan je zomerse humeur goed verpesten. Gelukkig is er wel wat aan te doen.

Babypoeder

Dermatologen hebben 2 tips. Het ene kamp zegt: zorg ervoor dat de boel droog blijft. Zweet voorkom je door babypoeder op je dijen te strooien. Het poeder absorbeert het zweet, waardoor je een stuk minder snel last krijgt van die schurende plekken. Controleer wel even of je huid goed op babypoeder reageert.

Vaseline

Het andere kamp zegt juist: hou de boel vet. Smeer de huid in met vaseline of een zalf die ook wordt gebruikt tegen luieruitslag bij baby’s. Er bestaan ook anti-wrijvingscrèmes die sporters gebruiken op gevoelige plekken.

Het is even ontdekken welke methode het best werkt voor jou, maar dan hoef je in ieder geval niet meer ingewikkeld te doen met broekjes onder je rok of jurk.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock