Wat er met dít 16-jarige meisje in het publiek bij Jinek gebeurde is nogal verrassend

De Groningse Merlijne (16) zat in het publiek bij talkshow Jinek. Haar vader sprak daar over gaswinningsproblematiek.

Maar toen gebeurde er iets wat ze nog altijd niet kan geloven: ze werd gescout als model.

Spannend

Het gebeurde allemaal ontzettend spontaan. Merlijne: “Ik had niet echt verwacht in beeld te komen. Dus had ik ook niet heel lang nagedacht over een outfit of zo. Ik heb gewoon een broek en een shirt aangedaan. Niets bijzonders, ik wilde gewoon mijn vader aanmoedigen.” Nu wordt ze overladen met telefoontjes en aandacht en wordt ze gevraagd voor de ene na de andere klus. Via Jinek zijn modellenbureaus aan haar gegevens gekomen.

De aandacht is zo overweldigend, dat het Merlijne zelfs even teveel is geworden, zo laat haar vader weten aan het AD. Ze doet het daarom rustig aan. Toch wil ze sowieso verder gaan met haar werk als model. “Wel nog even oefenen met lopen op hakken, maar dat komt goed”, zegt ze lachend.

Haar foto’s zijn in ieder geval nú al prachtig:

Bron: AD. Beeld: Twitter