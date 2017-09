Meisje krijgt een puppy cadeau en haar reactie is fantastisch

De kleine Emery en haar zusje Whitley werden door hun moeder van school gehaald zoals op elke andere dag. Wat ze niet wisten, was dat er een grote verrassing op ze zou wachten.

De twee meiden zien de hond al bijna meteen staan en lopen er naar toe om het dier te aaien. Al snel verklapt de moeder dat die hond de grote verrassing is. De reactie van het meisje in de video is geweldig. Ze heeft duidelijk lang op een puppy moeten wachten.

Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.