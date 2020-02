Wat een heldin: meisje (9) redt verdrinkende peuter

Een 9-jarig Amerikaans meisje heeft een heldendaad verricht. Het meisje was aan het zwemmen in een hotelzwembad in de Amerikaanse stad Livonia, toen ze zag dat een peuter onder water verdween. Door haar alerte handelen redde ze het jochie van verdrinking.

De peuter werd pas enkele minuten nadat hij in het water viel opgemerkt, maar maakt het inmiddels goed.

Verdrinking

Terwijl er veel mensen in het Amerikaanse hotelzwembad aanwezig waren, was het 9-jarige meisje de eerste die de peuter zag vechten voor zijn leven. Op camerabeelden van het zwembad is te zien hoe het meisje het jongetje ontdekte vanaf de kant en direct alarm sloeg. Haar peettante wist het peutertje vervolgens uit het water te hijsen.

Reanimatie

Op de beelden is te zien dat het lichaam van het jongetje al helemaal slap was. Toevallig waren er twee verpleegsters in het hotel aanwezig, die het kindje gereanimeerd hebben. Hierna is het kindje naar het ziekenhuis gebracht. Na controle bleek het kindje in orde te zijn, en mocht het dezelfde dag dus alweer naar huis.

Vervolgd

Er bestaat een mogelijkheid dat de moeder van het kindje vervolgd gaat worden omdat ze haar zoontje zonder toezicht liet zwemmen. Het meisje dat de peuter redde, haar peettante en de verpleegkundigen zijn door de reddingsactie genomineerd voor een lokale award.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock