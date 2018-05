Meisje (15) dat niet meer kon lopen na aanslag rent wedstrijd voor goed doel

De 15-jarige Freya Lewis raakte in 2016 zwaar gewond tijdens de aanslag in Manchester. Het meisje onderging maar liefs 60 uur aan operaties, en het was nog maar de vraag of ze ooit weer zou kunnen lopen. Zondag liet ze echter iedereen versteld staan door succesvol 2,5 kilometer hard te lopen.

Freya zamelde daarmee geld in voor het ziekenhuis dat haar behandelt. ‘Ik wil iets terugdoen,’ vertelt ze.

Kaartjes cadeau

Het is Kerstmis 2016 als Freya Lewis twee kaartjes krijgt voor het concert van haar grote idool Ariana Grande in het Engelse Manchester. Ze weet meteen wie ze mee gaat nemen: haar beste vriendin Nell. Ze geeft haar vriendin het ticket voor haar veertiende verjaardag.

Zwaargewond

Het concert eindigt in een nachtmerrie: op slechts drie meter afstand van Freya ontploft vlak na het concert een bom. Het meisje belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Gelukkig was ze niet alleen, dacht ze. Nell lag vast in de buurt. ‘En toen vertelde mijn vader dat ze was overleden’, vertelt Freya aan de Britse krant The Mirror. ‘Dat was het slechtste moment van mijn leven.’

Operaties

Freya verblijft nog vijf weken in het ziekenhuis en moet maar liefst 60 uur aan operaties ondergaan. Het was nog maar de vraag of ze ooit weer zou kunnen lopen. Het meisje legde zich hier echter niet bij neer, en was vastberaden er weer bovenop te komen.