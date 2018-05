Sofie (8) hangt voor de grap aan gesloten slagboom, maar dan gaat het helemaal mis 

Als kind zoek je nu eenmaal je grenzen op. Maar de achtjarige Sofie uit Spaarndam maakte het gister wel heel bont. Zó bont, dat ze uiteindelijk op acht meter hoogte aan een slagboom bungelde.

Dit had vreselijk af kunnen lopen. Maar godzijdank wist het meisje zich ijzersterk te houden.

Klooien

Hoe kreeg de kleine Sofie dit in hemelsnaam voor elkaar? Nou, ze was samen met een vriendinnetje en diens vader op stap in Spaarndam. Ze moesten even wachten voor de open brug bij de Spaarndammerdijk. Toen begonnen de meiden een beetje “te klooien”, zoals vader Marcel het noemt tegenover NH Nieuws. Ze wilden namelijk aan de slagboom gaan hangen. Marcel zei nog zo: “‘Niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen’, maar toen schoot de kleinste als een malle de lucht in.”

Minuut lang in de lucht

De paniek barstte los. Mensen verzamelden zich onder Sofie, zodat ze opgevangen kon worden als ze het niet meer hield. Maar de innerlijke hulk in het meisje liet zich gelden en ze wist zich dik een minuut aan de slagboom vast te klampen. Daarna werd de slagboom omlaag gehaald en landde Sofie weer veilig op de grond.

Sterke handen

Wat een kracht komt er uit zo’n klein lichaampje. Marcel wijdt dat aan het feit dat ze iedere week bij de klimmuur te vinden is “en daardoor is ze heel sterk in haar handen”. Maar het had niet veel gescheeld of ze had zich inderdaad naar beneden moeten laten vallen, zegt haar moeder. “Ze kon echt niet meer. Het had niet langer moeten duren, vertelde ze me.”

Geen oog dichtgedaan

Eind goed al goed, dus. Maar de schrik zit er nog flink in bij Sofie. Ze heeft vannacht geen oog dichtgedaan. Lesje geleerd, zullen we maar zeggen. En de moeder hoopt dat het een fikse waarschuwing is voor alle andere ouders en kinderen.

Bron: NH Nieuws. Beeld: Facebook, iStock