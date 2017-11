Meisje geschorst na respectloze uitspraken over ouderen op Snapchat

Een video waarin een meisje een bejaarde vrouw in een rolstoel duwt, zorgt voor grote verontwaardiging.

In het Snapchat-filmpje laat de Rotterdamse mbo-studente en stagiair zich namelijk enorm respectloos uit over ouderen.

‘Ik heb hier geen tijd voor’

“Kan iemand mij even uitleggen waarom ik in de stad moet gaan lopen met deze oude mensen?”, hoor je haar zeggen. “Ik heb hier geen tijd voor, ik schaam mij kapot.” Naast het meisje loopt nog een studente, die net zo’n grote mond opzet. “Jezus, echt, mag ik alsjeblieft terug naar huis?”

Boze reacties

Het meisje volgt de opleiding tot helpende in de zorg bij Albeda. Hiervoor loopt ze stage bij een verzorgingstehuis, en dus wordt van haar verwacht dat ze op stap gaat met bewoners en ze vanzelfsprekend met respect behandelt.

Toch was ze enorm verontwaardigd over de boze reacties die ze op haar filmpje kreeg. “Als jij dat fijn vindt, kom mijn werk overnemen dan. Want niemand heeft hier tijd voor. (…) Als ik dit wil plaatsen op mijn Snapchat, dan doe ik dat”, reageerde ze. “Ook al film ik jouw opa, je moeder, je tante. Ik heb niks met jou te maken.”

Geschorst

Dat kan ze wel vinden: haar opleiding en stageplek denken hier heel anders over. De oudereninstelling zegt geschokt te zijn. “Toen we wisten dat het een stagiaire van ons was, was er contact met Albeda. Die heeft ons verteld dat de opleiding passende maatregelen heeft genomen.” Het meisje is voorlopig geschorst van zowel de stageplek als school.

Sorry

Nu ziet de dame wel in dat ze fout bezig is geweest. Op het AD is een excuusfilmpje van haar te zien. “Ik begrijp dat dit heel asociaal en vervelend is overgekomen”, zegt ze hierin. “Op dat moment dacht ik echt niet na. (…) Ik heb er spijt van. Ik maak fouten, jullie maken fouten. Iedereen maakt fouten en van je fouten moet je leren. En daar heb ik nu van geleerd.”

Bekijk de Snapchat-beelden hier.

