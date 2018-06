Meisje (3) maakt tekening van denkbeeldige vriend die iedereen de stuipen op het lijf jaagt

Bij de vraag of kleuters een tekening wilden maken van hun denkbeeldige vriendjes, trok de foto en omschrijving van de driejarige Ruby de aandacht op het internet.

De Amerikaanse actrice Natalie Morales deelde de foto en schreef erbij: “Ronduit angstaanjagend.”

Omschrijving

Op de foto is Ruby te zien wie poseert met haar tekening. De omschrijving erbij luidt: “Haar gele wimpers tonen aan dat ze kan zien in de duisternis. Ze komt me enkel ’s nachts bezoeken. Soms maakt dat me wel bang, maar ik wil altijd dat ze terugkomt. Ze heeft twee baby’s in haar buik. Ze is veertien, maar kan nooit meer haar verjaardag vieren.” De mensen op het internet zijn ervan overtuigd dat er iets paranormaals gaande is in haar huis.

Reacties

Al snel ging de gedeelde tweet het internet over. “Het is oké. Ik was toch niet van plan om ooit nog te slapen”, reageert iemand. Anderen begonnen hun verhaal te vertellen. “Mijn jonge broertje had vroeger een denkbeeldig vriendinnetje Jane. Hij ging altijd ’s nachts naar de keuken om met haar te praten. Toen ik eens een kijkje ging nemen, zei hij tegen haar: “Nee Jane, ik kan je geen mes geven om mijn familie pijn te doen.” Hij was drie jaar toen…”