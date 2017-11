Meisje uit Amersfoort (8) ernstig toegetakeld door leeftijdgenootje

Een meisje van 8 jaar oud is ernstig mishandeld door een jongetje van 10 jaar oud.

De politie kan amper geloven dat de dader zo jong is. “Zoiets zien we zelden.”

Verwondingen

Het gebeurde allemaal op klaarlichte dag in een park, bij het Balalaikapad in de wijk Zielhorst in Amersfoort. Waar de ouders van de kinderen waren op het moment dat er jongetje agressief werd, is niet bekend. De dader was in het bijzijn van 2 andere jongens, van wie er eentje net ietsje ouder is, maar ook de andere jongen is rond de 10 jaar oud. Het meisje raakte door het incident gewond aan haar gezicht, schouder en knie. Ze moest naar een dokter om behandeld te worden.

Leeftijd

Waarom de jongen haar heeft geslagen is niet duidelijk. De politie is daarom op zoek naar getuigen. “Zo jong maken we zelden of nooit mee. Gelukkig maar”, zegt een politiewoordvoerder.

Signalement

De jongen die het meisje mishandelde was rond de 10 jaar oud. Hij droeg een T-shirt met blote armen en blauwe spijkerbroek. De andere twee jongens waren vermoedelijk rond de 10 en 14 jaar oud. De jongste had blond stekelhaar en droeg een blauwe jas en spijkerbroek. De oudere jongen was groter dan de andere twee en had blond haar en normaal postuur. Hij droeg een zwarte jas en blauwe spijkerbroek.

