Dapper meisje (12) komt uit de kast in de kerk, dan gebeurt er dít

Een mormoonse tiener kwam in haar kerk in Utah, Amerika openlijk uit de kast. Ze is lesbisch en dat mag heel de kerkgemeenschap weten. Hoe dat nieuws werd ontvangen?

Niet zoals Savannah (12) gehoopt had. Tijdens haar prachtige speech, werd haar namelijk zomaar het zwijgen opgelegd.

“Ik hoop een partner en een goede baan te vinden”, hoor je Savannah zeggen. “Ik hoop te gaan trouwen en een gezin te stichten. (…) God zou mij nooit vragen om alleen door het leven te gaan, of mijn leven te delen met iemand waar ik me niet aangetrokken tot voel. Ik wil van mezelf houden en me niet hoeven te schamen voor wie ik ben.”

Ga zitten

Tijdens haar speech klonk al flink geroezemoes. En niet lang daarna werd plots de microfoon uitgezet en Savannah gevraagd om te gaan zitten. Teleurgesteld droop ze van het podium af. Bij de volgende spreker deed de microfoon het wél weer en werd er met geen woord gerept over Savannahs verhaal.

Lesbiennes zijn niet gek

“Ik was zo verdrietig”, vertelt Savannah aan een radiozender. “Ik wilde mijn verhaal afmaken – iedereen had moeten horen wat ik verder te zeggen had. Ik was zo blij dat ik eindelijk eerlijk kon zijn tegen iedereen en kon laten zien dat homo’s en lesbiennes geen gekken zijn. Ik had nog maar een paar zinnen over om voor te lezen.”

Trotse ouders

Na haar afgebroken speech, liep Savannah in tranen naar haar moeder toe. “We liepen naar de hal, waar ik haar gezicht tussen mijn handen hield en haar zei dat ze perfect is”, aldus de trotse mama. “Dat er niks mis met haar is en dat ze dapper en prachtig is. Ik ben kwaad dat ze haar zo kwetsten.”

Savannahs ouders zagen de bui al wel enigszins hangen toen de tiener aangaf haar verhaal te willen doen. “Ze vroeg het ons in januari en in mei gaven we dan eindelijk toe. Ze heeft er zo lang over gedaan om haar toespraak perfect te krijgen, zodat ze precies kon overbrengen hoe zij zich voelt. We lieten haar haar gang gaan, omdat we dachten dat het schadelijker zou zijn als we haar het zwijgen op zouden leggen of haar het idee zouden geven dat er iets mis met d’r is.”

Daarom, Savannah, verspreiden wij met liefde jouw krachtige woorden. De complete speech beluister en zie je in bovenstaande video.

Bron: Metro. Beeld: Metro screenshot