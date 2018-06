Meisje moet 2 uur wachten op veganistische maaltijd en krijgt dan dít

Als je meer dan twee uur op je eten moet wachten in een restaurant, dan verwacht je natuurlijk wel iets bijzonders. De Amerikaanse Taylor Mooney kon haar ogen dan ook niet geloven toen ze na een paar uur wachten een wel héél simpele veganistische maaltijd kreeg voorgeschoteld.

In een Amerikaans restaurant bestelde Taylor Mooney een veganistisch broodje met groenten. De jongedame moest maar liefst twee uur wachten op haar maaltijd, en kreeg uiteindelijk iets voorgeschoteld wat ze ‘ronduit beledigend’ noemt.

‘Zieligste maaltijd ooit’

“Ik kreeg een klein, droog broodje met enkel wat boontjes en worteltjes”, vertelt ze op Instagram. “Het smaakte verschrikkelijk en ik kon niet anders dan er flink wat mosterd op smeren. Het was echt de zieligste maaltijd die ik ooit gezien had.”

Na twee uur wachten…

Vooral in vergelijking met de andere gerechten viel die van Taylor in het niet. “Iedereen had een vol bord gekregen met heel veel lekker eten en ik kreeg dit… Mijn mond viel letterlijk open. We begonnen zelfs te lachen omdat we er zo veel meer van hadden verwacht. Zeker na twee uur wachten.”

Enige veganistische optie

Taylor had naar eigen zeggen de enige veganistische optie op de menukaart van het restaurant gekozen. “Dat ze dan zoiets voorschotelen, is een echte belediging.”

