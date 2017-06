In Groot-Brittannië vond vorig jaar een gruwelijke dubbele moord plaats. Elizabeth Edwards (49) en haar dochter Katie (13) werden met een keukenmes vermoord terwijl ze lagen te slapen. Hun lichamen werden pas na 2 dagen ontdekt.

De moordenaars werden al vrij snel opgepakt en in november veroordeeld. Vanwege de jonge leeftijd van de daders werd er echter niks bekendgemaakt over hun identiteit. Een rechter heeft daar vandaag verandering in gebracht en deed een schokkende onthulling.

Schokkende details

Elizabeths dochter Kim en haar eveneens 14-jarige vriendje blijken achter de afschuwelijke moord te zitten. De Britse omroep BBC onthulde nog een aantal andere schokkende details. Zo hadden de jonge daders kort na de moord sex met elkaar, aten ze een ijsje, namen ze een bad om het bloed van zich af te wassen en keken ze vampierenfilms in het huis waar de slachtoffers op dat moment nog lagen.

Executies

Om te voorkomen dat de slachtoffers zouden gillen, werden ze onder meer in hun keel gestoken. Moeder Elizabeth verzette zich hevig, en werd daarbij 5 keer in haar handen gestoken. “De moorden waren gruwelijk, als executies. Allebei de slachtoffers, in het bijzonder Elizabeth Edwards, moeten afschuwelijk hebben geleden in de laatste minuten van hun leven”, concludeerde de rechter die de twee vandaag in hoger beroep beiden veroordeelde tot 17,5 jaar cel.

Voorbedachte rade

De dochter voerde aan dat ze een psychische ziekte heeft en daardoor niet wist wat ze deed, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechtbank hadden de twee de moorden lang van tevoren gepland, ook al was het vriendje degene die Elizabeth en Katie daadwerkelijk van het leven beroofde.

In dit geluidsfragment legt Kim uit waarom ze tot deze verschrikkelijke daad overging:



Bron: BBC. Beeld: Facebook