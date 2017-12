Meisje speelt viool om geld in te zamelen - en dat doet ze niet alleen

In je eentje op straat viool spelen om geld in te zamelen, is wel een beetje saai. Je kunt natuurlijk een van je ouders, je zus of je oma vragen om je te vergezellen… of je neemt je huisdier mee.

Dat is precies wat Jo-ann uit Spakenburg dacht toen ze dit weekeinde op straat muziek ging maken. Naast haar viool nam ze dan ook haar konijn mee, in een houten kinderwagen. Terwijl zij Stille Nacht speelde, knabbelde hij rustig op een worteltje:

Dat is toch om te smelten. Jo-ann zamelde overigens geld in voor een stichting die hulp biedt in het Afrikaanse land Oeganda.

Bron: De Telegraaf. Beeld: iStock