Het is voor kleine kinderen vaak lastig een goede band op de bouwen met de alleroudste familieleden. Zeker wanneer deze bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom niet meer zo goed kunnen communiceren.

De band tussen de 8-jarige Sophie en haar overgrootmoeder is echter sterker dan ooit.

Sophie zingt al bijna 2 jaar liedjes voor haar overgrootmoeder, die niet veel anders kan dan in bed liggen. Sophies oma Yvonne legde het tafereel onlangs vast op video.

Yvonne: “Sophie zingt vaak ‘You are my sunshine’ voor haar overgrootmoeder en dat is een speciaal liedje in onze familie.” Ondanks dat overgrootmoeder niet lang meer te leven zal hebben, geniet ze nog steeds zichtbaar van de aanwezigheid en de zangkunsten van haar achterkleinkind.

Zo mooi en bijzonder. Probeer het maar eens droog te houden bij bovenstaande video.

Bron: Littlethings. Beeld: Facebook.