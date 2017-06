Meisje zonder lippen en kin werd verstoten door haar eigen familie

Darina Shpengler (3) werd geboren met een zeldzame aandoening waardoor ze geen kin en lippen heeft én haar gezicht constant onder het bloed zit. Het meisje is hierdoor regelmatig het slachtoffer van pesterijen en is zelfs verstoten door haar eigen familie.

Darina werd maar liefst 2 maanden te vroeg geboren. Toen de artsen het meisje direct na de geboorte probeerde af te schermen van haar moeder, kreeg zij meteen het gevoel dat er iets niet klopte.

Grote schok

Toen Elena na heel wat smeekbedes eindelijk haar dochtertje kreeg te zien, schrok ze zo erg dat ze flauwviel. ”Darina is geboren zonder lippen. Haar mond staat de hele tijd open en zit altijd onder het bloed”, legt ze uit aan een lokale krant.

”Wij doen haar niet weg”

Darina’s uiterlijk heeft ervoor gezorgd dat de meeste familieleden het gezin de rug hebben toegekeerd. ”Enkel mijn zus steunt me nog, van de rest van de familie horen we niets meer. Mijn broers, hun kinderen, mijn schoonmoeder… Niemand wil Darina accepteren zoals ze is. Maar wij doen haar niet weg, we nemen haar overal met ons mee.”

Thuis les

Alsof dat nog niet erg genoeg is, mag Darina ook niet naar de kleuterklas. De reden? Haar uiterlijk zou de andere kinderen bang kunnen maken. Darina krijgt daarom in haar eentje thuis les. ”Terwijl ze zo sociaal is. We hebben al veel speelgoed voor haar gekocht, maar niets kan echte vriendjes vervangen,” vertelt Elena.

Meerdere operaties

Elena en haar man doen er ondertussen alles aan om geld in te zamelen voor een medische behandeling in Moskou. Volgens de artsen heeft Darina om de 2 jaar een operatie nodig om haar gezicht langzaam te herstellen. Een eerste succesvolle operatie heeft er al voor gezorgd dat haar mond iets kleiner is geworden. De artsen willen nu proberen om haar lippen te maken en bot te laten groeien om zo opnieuw een kin te maken.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Twitter