Meisje (7) glipt langs douane en stapt zonder ouders in een vliegtuig

Het zal je maar gebeuren: in Genève is vorige week een 7-jarig meisje stiekem in haar eentje ingestapt in een vliegtuig, zonder ouders, terwijl ze helemaal geen vliegticket had.

Eerder op de dag was het kind in haar uppie van huis weggegaan toen haar ouders even niet opletten. De straat waarin het gezin woont ligt tegenover het treinstation van Genève. Daar stapte het meisje op een trein en reisde op eigen houtje naar het vliegveld, meldt de lokale krant La Tribune de Genève. Een ritje van slechts een kwartier.

Niet naar ticket gevraagd

Op de luchthaven stapte ze uit en wist ze vervolgens langs de douane te glippen. Uit beelden van de bewakingscamera’s bleek achteraf dat niemand het meisje naar haar ticket had gevraagd. “Blijkbaar wist ze de beveiliging wijs te maken dat ze bij de volwassenen hoorde die voor haar in de rij stonden”, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Aan boord

Vervolgens probeerde het meisje in te stappen in een vliegtuig. De eerste keer ging dat nog mis: bemanningsleden zagen het meisje en stuurden haar terug naar de gate. Maar later wist ze ergens onder een hekje door te kruipen en kwam ze alsnog in het vliegtuig terecht.

De ouders mogen van geluk spreken dat de bemanning van het vliegtuig het meisje opnieuw in de gaten kreeg toen ze eenmaal in haar uppie aan boord zat. Het vliegtuig van Easyjet stond namelijk op het punt om naar de stad Ajaccio op Corsica te vertrekken. De crew zorgde ervoor dat het kind van boord werd gehaald, waarna ze al gauw weer met haar ouders herenigd werd. Die hadden hun dochter gelijk als vermist opgeven toen ze erachter kwamen dat ze in haar eentje de deur uit was gegaan.

Maatregelen

De luchthaven van Genève heeft toegegeven dat er wat gaten in hun veiligheidssysteem zitten. “Voor volwassenen werkt het systeem uitstekend, maar er zitten een paar zwakke plekken in waardoor een kind er ongezien doorheen kan glippen.” Ze hebben een aantal maatregelen genomen: zo zit er nu plexiglas op de plek bij de gate waar het meisje doorheen is geklommen.

Bron: La Tribune de Genève. Beeld: Istock

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK: Zo bespaar je veel geld op bagagekosten met vliegreizen: