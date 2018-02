Aha: dus dát was het cadeau dat Melania Trump aan Michelle Obama gaf

Melania Trump overhandigde Michelle Obama een cadeautje bij de inauguratie van Donald Trump. De hele wereld zag hoe Michelle voor het Witte Huis met de doos stond te hannesen.

Nu weten we eindelijk wat erin zat én waarom de voormalige first lady er ietwat ongemakkelijk mee deed.

Fotolijst

In The Ellen DeGeneres Show wordt Michelle gevraagd wat ze nou van Melania heeft gekregen. “Een heel mooie fotolijst”, doet ze uit de doeken. Ook weten we dat deze van Tiffany & Co is, en zien we een prachtige, met diamanten bezaaide lijst voor ons.

Onverwacht

En ja, Michelle vond het oprecht leuk dat ze dat kreeg van Melania. Maar ze had geen cadeautje verwácht. Samen met Ellen bekijkt de goedlachse vrouw van Barack Obama het ongemakkelijke tafereeltje terug. “Normaal hoor je precies wat je gaat doen en waar je moet staan. Dus toen ik het cadeautje kreeg, was ik een beetje van de leg. Al het personeel was weg en niemand pakte het cadeau van me aan. Gelukkig redde mijn man me, nam hij het cadeautje over en nam het mee naar binnen.”

Nou zijn wij heel benieuwd of de fotolijst een mooi plekje in huize Obama heeft gekregen en welke foto erin prijkt.

We weten nu wat er in die cadeau-doos zat die Michelle Obama ontving van Melania Trump (en waar ze mee stond te hannesen). Een ‘heel mooie fotolijst’ aldus de voormalige first lady. pic.twitter.com/v23p721LZu — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) 1 februari 2018

Bekijk het hele interview met Michelle Obama:



Bron: People. Beeld: Twitter, Brunopress