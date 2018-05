Melania al bijna drie weken niet gezien en man bedenkt hilarische reden waarom

20 dagen geleden was Melania Trump voor het laatst te zien naast haar man Donald Trump. Omdat de first lady zo lang niet gezien is, verschijnen de eerste bezorgde berichten al op social media, maar één iemand kon meteen vertellen waar Melania was.

De voornaamste reden van de afwezigheid van Melania is dat ze vorig week geopereerd is in een ziekenhuis in Washington. De first lady had een goedaardige nieraandoening, die toen verholpen is. Een aantal dagen na de operatie verliet Melania het ziekenhuis, maar nog steeds werd ze niet gezien in de buurt van haar man bij speciale gelegenheden.

Hilarisch bericht

Volgens woordvoerders is Melania nog aan het herstellen, maar het was Twitteraar Paul Peeters die wel wist wat er echt aan de hand is. Bij het bericht van CNN schrijft hij: “Die doet dus mee aan Wie is de Mol”. Het programma wordt meestal in deze tijd van het jaar opgenomen, dus die opmerking komt niet compleet uit de lucht vallen. Veel mensen lieten dan ook weten het een hilarisch bericht te vinden.

Die doet dus mee aan Wie is de Mol https://t.co/AZvqympYnI — Paul Peeters (@palpeet) 30 mei 2018

Bron: Twitter. Beeld: Getty.