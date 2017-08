Melania Trump onder vuur om déze schoenen bij bezoek aan Texas

Donald en Melania Trump bezochten vandaag de Amerikaanse staat Texas, die enorm is getroffen door orkaan Harvey. De first lady’s schoenkeuze voor dit moment, vinden velen opmerkelijk.

De president arriveerde met stevige, waterdichte bergschoenen. Maar Melania liep op hoge naaldhakken door de plassen in het getroffen gebied.

Ongepast

Op social media wordt vol verbijstering en sarcasme gereageerd op de schoenen van Melania. “Ik ben geen expert, maar zijn stiletto’s de beste schoeisel voor in een rampgebied?”, schrijft iemand. Een ander: “Melania, denk je niet dat die palen een beetje ongepast zijn voor een bezoek aan een rampgebied?” En: “Ik draag altijd hakken, maar zelfs ik verklaar Melania voor gek dat ze deze schoenen draagt in een gebied dat is getroffen door een orkaan.”



9 doden

Orkaan Harvey heeft inmiddels al zeker 9 doden veroorzaakt. De regen blijft maar komen, met heftige overstromingen als gevolg. Volgens meteorologen is de storm nu al vernietigender dan orkaan Katrina in 2005.

Bron: AD. Beeld: ANP