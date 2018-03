De wereld gaat los over deze video van een struikelende Melania

De relatie tussen Donald en Melania Trump zou aan een zijden draadje hangen. Toch is de liefde er nog, concluderen kijkers van een nieuwe video van de president en first lady.

In het filmpje is te zien hoe Donald met Melania over het gras voor het Witte Huis naar een helikopter loopt. Met hooggehakte laarzen paradeert de first lady over het groen, tot ze haar enkel verzwikt.

Gentleman

Liefdevol vangt Trump zijn vrouw op, waarop zij ook een arm om hem heenslaat en ze zo verder lopen. Nou, de liefde spát er vanaf… tenminste, dat is wél de conclusie van sommige kijkers. Ze prijzen Trump de hemel in. “Wat een gentleman!”, reageert iemand bijvoorbeeld. “Eindelijk liep hij eens niet tien meters voor haar.”

He is such a gentleman. — Linda…. MAGA (@leperrymcneil) March 20, 2018

President Trump is good husband….👍🏻✨🌟 — Demi Wu (@DemiWuflower) March 19, 2018

Did I see her give him a little Pat on the butt? Love it! — Martin (@SaveTheseDogs) March 19, 2018

Our wonderful President protected his precious wife, we are so blessed to have them in the White House! — PATTY A MERKEL (@MerkelPatty) March 20, 2018

WOW! For once he wasn’t rushing along 10 feet in front of her. And next time it rains, it might occur to him to hold an umbrella for her. too. — speranza31@live.com (@AliceSperanza31) March 19, 2018

Overdreven

Nou nou, je kunt ook overdrijven, vinden anderen. Ze zien de romantiek van Trumps ondersteuning bij Melania’s zwikje niet zo, of eh, eigenlijk helemaal niet in. Want: “Wat had ‘ie dan moeten doen, haar laten vallen?”

Jesus Christ! What was the other option? Let her fall? Of course not. It is sad that it is so rare that he does something “normal” that it gains media attention and a high five. — Amber (@ATXMAC) March 20, 2018

“Great moment”. Yeah, forget the moon landings… — Peter Piper (@PeterTitties) March 20, 2018

well she is his wife, lol — Amr (@Sharouny) March 20, 2018

Bekijk het fragment hier:

Great moment! Watch President Trump catch First Lady Melania after she almost falls over on the White House lawn: pic.twitter.com/cYzxSdzIJb — Rightly News (@RightlyNews) March 19, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Twitter, Brunopress

De volgende keer kan Melania toch beter op platte schoenen het gras bestijgen, zoals deze modieuze laarzen van Travelin’: