Melania Trump niét blij met deze campagne (ze dreigt zelfs met rechtzaak)

Melania Trump is niet blij met billboards met haar foto erop in de Kroatische hoofdstad Zagreb.

Ze is er zelfs zó ontevreden over, dat ze dreigt een rechtszaak te beginnen tegen de talenschool die de borden plaatste. Door haar dreiging heeft de school de borden inmiddels verwijderd.

Waarom ze niet blij is met de billboards? Op de borden staat een foto van Melania met de tekst: ‘Stel je voor hoe ver jij het kunt schoppen met een klein beetje Engels’. De borden maakten (vanzelfsprekend) een hoop reacties los. Ook de first lady zelf kon de verwijzing naar haar niveau Engels niet waarderen.

Positief bedoeld

De Kroatische school gaat door het stof. Een woordvoerster van de school: “Het spijt ons ten zeerste dat het overkwam alsof de billboards spotten met de first lady van de Verenigde Staten. Het was bedoeld als iets positiefs, om haar neer te zetten als een rolmodel.”

Vanwege de vele media-aandacht was de campagne wél erg succesvol. De school heeft inmiddels nieuwe billboards geplaatst, zonder de foto van Melania Trump. Nu met de tekst: “Investeer in je Engels en in billboards. Mensen houden van een goed billboard.” Humor heeft de school dus wél.

Bron: AD.nl. Beeld: AD.nl , ANPfoto, Facebook

