Het internet weet het zeker: Melania Trump heeft een dubbelganger

Een foto van Melania Trump zorgt voor de nodige ophef op social media. De reden? Mensen zijn ervan overtuigd dat de vrouw die naast Donald Trump staat helemaal niet Melania is, maar een dubbelganger van de First Lady.

Op een foto die afgelopen weekend werd gemaakt is te zien hoe Melania met een grote zonnebril en strenge blik naast de Amerikaanse president staat. Actrice Andrea Wagner Barton zag de beelden en vond het optreden van Melania maar verdacht.

Stand-in?

Ze postte daarom een foto van de First Lady op Facebook met de tekst: ‘’Wil de echte Melania opstaan?’’ Ze vervolgt: ‘’Ligt het aan mij of wordt er gebruik gemaakt van een stand-in voor Melania?’’ Ook vindt de actrice het vreemd dat Trump zegt: ‘’mijn vrouw, die naast me staat.’’

Complottheorie

De post van Andrea werd vervolgens meer dan een miljoen keer gedeeld op Facebook. Ook andere mensen op social media zijn ervan overtuigd dat de vrouw op de foto Melania niet is. Volgens de Amerikaanse media is de complottheorie echter complete onzin. Er zouden namelijk genoeg foto’s zijn van diezelfde dag waarop Melania te zien is zonder bril en duidelijk zichzelf is. Daarnaast zou Trump wel vaker naar haar verwijzen als ‘mijn vrouw, Melania’.

Bron: Dailymail. Beeld: Getty Images