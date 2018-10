Melania Trump gaat naar Afrika en draagt déze schoenen

De Amerikaanse first lady Melania Trump vertrok maandag voor een werkbezoek naar Afrika. Hoewel haar tripje puur zakelijk is (Melania is daar voor een diplomatiek en humanitaire missie die zich richt op kinderen), waren het vooral de schoenen van de first lady die opnieuw de aandacht trokken.

De vrouw van president Donald Trump had zich namelijk heel toepasselijk uitgedost in pumps met luipaardprint.

Neerbuigend

En dat was niet het enige wat mensen opviel: Donald Trump schitterde namelijk in afwezigheid. Het feit dat de Amerikaanse president zich eerder neerbuigend uitliet over Afrika, zou hier nog weleens een rol in kunnen spelen. Voor Melania is het in ieder geval haar allereerste bezoek aan het continent. Ze zal de komende dagen onder andere een bezoek brengen aan Ghana, Malawi, Kenia en Egypte.

Kledingkeuze

Het is overigens niet de eerste keer dat Melania opzien weet te baren met kledingkeuze. Afgelopen zomer ontstond er de nodige ophef over een jas die ze droeg tijdens een bezoek in Texas aan kinderen van illegale immigranten. Op de achterkant stond toen de tekst: ‘I really don’t care, do you?’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP