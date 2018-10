Melania Trump krijgt veel kritiek op keuze voor dít hoofddeksel in Afrika

Melania Trump was de afgelopen week op haar eerste soloreis naar Afrika. Daar bezocht ze meerdere plekken en kon een safari natuurlijk niet ontbreken. Maar voor die safari trok ze niet zo’n handige outfit uit de kast.

Als first lady kun je natuurlijk niet in spijkerbroek en op gympies op safari, nee dan ga je voor een chique safari-outfit. Melania koos voor een beige broek met een witte blouse en een opvallend wit hoofddeksel. En het is ook dat hoofddeksel dat voor veel ophef heeft gezorgd.

Symbool

In Kenia ging Melania op safari en droef ze een witte tropenhelm. Deze tropenhelm wordt gezien als symbool voor de koloniale onderdrukking. Niet zo’n handige keuze, dus. Veel mensen vielen over de keuze voor dit hoofddeksel, maar Melania reageerde zelf dat mensen zich beter kunnen focussen op wat ze doet in plaats van wat ze draagt. Daar moeten we dan maar naar luisteren.

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.