Melania Trump draagt zonnebril in het donker en mensen verzinnen grappige redenen waarom

De ene keer zijn het de schoenen die ze draagt of de trui die ze kiest, maar deze week is het de zonnebril die Melania Trump draagt die op veel kritiek kan rekenen.

Op zich is er niets geks aan de zonnebril die Melania Trump draagt, maar het moment waarop ze ‘m draagt is wel een béétje vreemd. Tijdens een bezoek aan Las Vegas droeg ze namelijk een zonnebril terwijl het al donker was en oplettende kijkers hebben Melania vaker mét bril gespot terwijl de zon allang onder was. De reden is niet bekend, maar op social media konden mensen natuurlijk wel een aantal redenen bedenken:

I wear my sunglasses at night

So I can so I can

Forget my name while you collect your claim pic.twitter.com/34dUnkqtsX — Viscountess Sharilyn (@sharilyn) 5 oktober 2017

why was Melania wearing sunglasses at night? Rolling her eyes at the asshole she’s with? — Jeff Meltzer (@jeffmeltzer) 5 oktober 2017

I wonder if Melania is insecure about her eyes? She wears sunglasses a lot. Even at night! She has beautiful eyes, violet I think. pic.twitter.com/pMMzF9OTUB — TRUMP 24/7 (@MichaelDelauzon) 30 augustus 2017

Melania wears her mirrored sunglasses & hat pulled low so she can really project warmth & caring to the people of #PuertoRico🌴👎 — alison wonderland (@Alisonnj) 3 oktober 2017



Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: Brunopress.