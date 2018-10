Melania Trump krijgt de schrik van haar leven tijdens bezoek aan Kenia

Melania Trump is bezig met een reis door vier verschillende landen in Afrika en bezocht vandaag een dierenopvang in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Daar stond ze vrolijk tussen een groep kleine olifanten, tot ze de schrik van haar leven kreeg.

Dat dieren onvoorspelbaar kunnen zijn is al vaak gebleken, maar toch durfde Melania dichtbij de olifanten te komen. Ze gaf zelfs de babyolifantjes de fles, maar daarbij werden die iets te speels. Een van de olifantjes liep de first lady omver. Gelukkig wist ze nog net overeind te blijven staan en een lach op haar gezicht te toveren:

Melania Trump shoved by playful baby elephant pic.twitter.com/ENX005OMQp — The Independent (@Independent) 5 oktober 2018

.@FLOTUS with Margaret Kenyatta, Kenya’s first lady, pets a baby elephant the at David Sheldrick Elephant & Rhino Orphanage at Nairobi National Park in Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/Ar1OYTxHI6 — Fox News (@FoxNews) 5 oktober 2018

