Trump is trots op Melania in deze ietwat bizarre reclamevideo

We weten allemaal dat first lady Melania Trump een carrière als fotomodel achter de rug heeft. Donald Trump, trots als hij is, wil ons hier maar al te graag aan herinneren.

Onlangs ontving Trump een aantal mensen van verzekeringsmaatschappij Aflac in het Witte Huis. Het doel? Trump helpen met het promoten van zijn wetten rondom belastingverlaging en werkgelegenheid.

Sokken met eendenmotief

Toen een werknemer van het bedrijf, resource manager Michael Porter, de president een paar sokken met eendenmotief gaf, herinnerde hij Trump aan een specifieke reclamevideo waarin Melania te zien was.

Reclamevideo

Trump liet hem toen weten: “Ik ken jullie directeur heel goed, hij is erg goed in zijn werk. Lang geleden heeft hij mijn vrouw ingehuurd voor een commercial voor Aflac. Ik denk dat het een heel succesvolle commercial was. Doe hem de groeten van me.”

Melania schittert in het volgende reclamefilmpje van Aflac. Wat vind jij van de video?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Harpersbazaar.nl. Beeld: ANP