Melissa (41) overleefde een abortus: ‘’Mijn moeder dacht dat ik dood was’’

Melissa Ohden zat al acht maanden in haar moeders buik, toen die abortus pleegde. Melissa belandde bij het medisch afval, maar werd op het nippertje gered door een verpleegster die babygeluidjes hoorde.

De vrouw uit Kansas City deelde deze week bij de BBC haar wonderbaarlijke verhaal.

Gehuil en getrappel

Melissa’s moeder werd door haar eigen moeder gedwongen tot een abortus, en ging na acht maanden overstag. Haar baby belandde na de ingreep bij het medisch afval, maar haar gehuil en getrappel werd gelukkig opgemerkt door een verpleegster. Melissa werd naar de intensive care gebracht, waar artsen haar leven wisten te redden.

Pleeggezin

Het meisje werd uiteindelijk naar een pleeggezin gebracht, iets wat haar moeder nooit te horen kreeg. Sterker nog: de vrouw leefde al die jaren met de gedachte dat haar dochter dood was. Pas op haar veertiende kwam Melissa achter haar bizarre levensverhaal. ‘’Hé Melissa, ik heb tenminste biologische ouders die mij wel wensten”, schreeuwde haar zus toen tijdens een ruzie.

Drie pond

Op dat moment kwam Melissa erachter dat er iets in haar gezin niet klopte en kwam de waarheid naar buiten: ze was eigenlijk geaborteerd, had dat overleefd en haar ouders waren niet haar biologische ouders. Volgens Melissa was ze drie pond toen ze uit de buik van haar moeder werd gehaald en wist haar biologische moeder dertig jaar lang niet dat haar kindje het overleefd had.

Contact biologische moeder

De gedachte dat haar eigen moeder haar niet wilde, was zwaar voor Melissa. Ze raakte alcoholverslaafd en kreeg een eetstoornis. Op haar negentiende besloot ze in het reine te komen met haar verleden, en zocht ze haar biologische moeder op. De twee hebben inmiddels goed contact met elkaar.

Niet boos

“Het is niet makkelijk voor mij om hiermee te leven, maar ik ben niet boos op haar. Ik vind het érg voor haar, omdat ik weet waarom zij zo’n beslissing over mijn leven wilde nemen.” Sinds de twee elkaar hebben gevonden en ontmoet, woont Melissa in dezelfde stad als haar biologische familie. “We zien elkaar zo veel mogelijk. Mijn biologische familie is nu een groot deel van mijn leven”, laat zij de BBC weten.

Bron: BBC. Beeld: screenshot YouTube