Melissa Drost over haar ‘tuttige’ rollen: “Ik ben stoerder dan ik nu kan laten zien”

Melissa Drost (35) nam woensdagavond plaats op de kappersstoel van Özcan Akyol in het programma De geknipte gast. De actrice praatte daar onder andere over de rollen die zij heeft mogen spelen.

Na drie jaar lang Sjors Langeveld spelen in Goede tijden, slechte tijden, nam Melissa Drost afscheid van de Meerdijkse set. Ze heeft genoten van de rol, maar was wel klaar met de veiligheid ervan. “Dat was vrij tuttig. Het ging me tegenstaan. Het was alleen maar thee zetten, de was opvouwen en huilen”, zegt ze daarover.

Melissa Drost is klaar met veilige rollen

Ook haar rol als Juf Roos in het gelijknamige kinderprogramma is erg lieflijk. “Ik word vaak gekozen voor dat soort veilige rollen. Misschien door mijn voorkomen. Ik snap het ergens wel, maar het is wel jammer dat je zo gauw in Nederland in zo’n hokje zit en daar nooit meer uitkomt.”