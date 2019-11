Melissa Drost eerlijk over kritiek op overname 'GTST'-rol van Inge Schrama

Melissa Drost (34) kreeg behoorlijk wat te verduren toen ze de Goede Tijden, Slechte Tijden-rol van Inge Schrama (33) overnam. Inge vertolkte de rol van Sjors al 15 jaar, dus dat was voor de kijkers behoorlijk wennen.

Zo erg wennen, dat ze wat vervelende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd kreeg: “Mijn stem was raar, ik was arrogant en ga zo maar door”, vertelt ze nu, 2 jaar later, aan weekblad Flair.

Advertentie

Op de rug van Willem-Alexander

Haar vader overleed 6 jaar geleden aan een hartstilstand. Haar inspiratie en doorzettingsvermogen tijdens de periode putte ze uit zijn excentrieke houding, maar “zijn probleem met autoriteit nam ik helaas ook over”, vertelt ze aan het blad. “Tijdens repetities van De tweeling riep ik door een speech van Joop van den Ende heen. Een andere keer sprong ik op de rug van Koning Willem-Alexander, omdat ik dacht dat het een collega was. Hoe belangrijker de persoon, hoe brutaler ik word.”

Twijfelen aan de rol

Toch ging de kritiek op de vertolking de brutale meid niet in de koude kleren zitten. “In het begin vond ik het moeilijk, want het was vrij hatelijk. Mijn stem was raar, ik was arrogant en ga zo maar door. Ik voelde me bezwaard, omdat Inge al 15 jaar de rol van Sjors speelde en ik haar plek ineens innam.” Ze werd een avond van tevoren opgebeld met de vraag of ze Sjors wilde spelen. De beoogde 5 weken van de overname bleek door Inge’s burn-out ineens voor onbepaalde tijd te zijn. “Ik begon te twijfelen of ik het wel goed deed en ging gekke dingen denken als: misschien bén ik in vergelijking met Inge ook een trol”, aldus Melissa. “Gelukkig realiseer ik me nu dat het geen zin heeft om je daarmee bezig te houden. Er zijn altijd mensen die negatief kunnen zijn, daar moet mijn werkplezier niet onder lijden. Ik focus me liever op mezelf en de mensen om me heen.”

Daten

De rouw om haar vader en de bakken kritiek op de rol van Sjors was niet enige vervelende voor Melissa het afgelopen jaar. Haar relatie met Alkan Çöklü liep ook afgelopen zomer op de klippen. “De reden houd ik liever privé”, legt ze uit. “Ik vind daten wel spannend, omdat ik al een dochter heb en niet elke man daarop zit te wachten. Het is essentieel dat het klikt tussen Nine en de nieuwe liefde. Door de verschillende relaties heb ik ook geleerd wat ik wil; een man waarmee het een opwaartse reis blijft.”

Video: ‘GTST’-ster Lone van Roosendaal over haar relatietherapie:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair. Beeld: ANP