Verdrietig nieuws: Melissa Kremer (25) is overleden

Nog maar een paar dagen geleden gaf Bas Smit een update over Melissa Kremer. Op zijn Instagram Stories vertelde hij dat Melissa het zwaar heeft en lag te knokken voor haar leven. Op haar Instagrampagina Mijn kwaadbloed is dinsdagmiddag bekendgemaakt dat Melissa op 25-jarige leeftijd is overleden.

Onlangs liet Melissa al weten dat experts vertelden dat ze niet meer lang te leven had. “Hoe ga ik dit vertellen? Het is klaar…’, zo begon Melissa online. “Ik heb het lang volgehouden maar mijn lichaam kan het niet meer aan. Het gaat nu heel snel. De artsen denken dat ik vanaf nu steeds meer zal slapen en uiteindelijk in een hele diepe slaap terecht kom.”

Advertentie

Ontelbare lichtpuntjes

Op Instagram is te lezen dat Melissa is overleden. Er werd een prachtig gedicht van haar gedeeld over het moment dat ze er niet meer is met een verdrietig onderschrift. In het onderschrift valt te lezen: “Ze is er niet meer, ze is een ster. Ze is een ster aan de hemel. Onze lieve, dappere Melissa zal voor altijd in onze gedachten zijn. Ze laat iets onbeschrijfelijk groots na, ontelbare lichtpuntjes voor jou en mij. Jullie zijn waardevol.” Verder wordt er verteld dat er een online condoleanceregister is waar je een herinnering of woorden van troost kan achterlaten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melissa Kremer (@mijnkwaadbloed)

Reactie Bas Smit

Ook Bas Smit liet van zich horen. Hij heeft in korte tijd een goede band met Melissa opgebouwd nadat hij haar verhaal deelde op Instagram en haar hielp met een doneeractie. In een emotionele post schrijft hij: “Onze lieve Melissa @mijnkwaadbloed is overleden. Wat een voorbeeld zal ze altijd voor ons zijn. Tot het einde zo hard geknokt! Hoe donker het af en toe ook is, er zijn altijd lichtpuntjes. Melissa zal altijd ons lichtpuntje aan de hemel zijn. Denk aan haar lieve mama, broertje, vriendin, familie en vrienden.”

Leukemie

Melissa kreeg in 2015 de diagnose leukemie. Na vier jaar kankervrij te zijn geweest, kreeg ze in maart 2020 te horen dat de kanker terug was, en dat ze nog slechts levensverlengend behandeld zou kunnen worden. Op haar Instagram en site deelde Melissa geregeld updates over haar gezondheid. Ook schreef ze een boek genaamd Mijn kwaadbloed dat je hier kunt bestellen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram.