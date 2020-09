Meningen verdeeld na 1e aflevering van serie over autisme ‘Het A-woord’

Maandagavond was de eerste aflevering te zien van de nieuwe dramaserie Het A-woord. De serie, over een gezin waarin het jongste kind autisme heeft, trok ruim een miljoen kijkers. En op Twitter gaan zij los over de eerste aflevering.

Sommigen zijn lyrisch, maar er is ook flinke kritiek.

Het A-woord

In Het A-woord krijgt Nederland een kijkje in het leven van een gezin waarvan een van de kinderen de diagnose autisme krijgt. We zien hoe de ouders van de 6-jarige Sam, gespeeld door Lies Visschedijk en Guy Clemens, er alles aan doen om hem een zo normaal mogelijk leven te geven, zonder hem het label ‘autisme’ te geven. In de serie is te zien hoe dat zorgt voor ontroerende, pijnlijke maar ook grappige momenten.

Herkenning

Maandagavond keken ruim een miljoen mensen naar de eerste aflevering van Het A-woord. Op Twitter kwamen er al snel veel reacties. Mensen met autisme of kinderen met autisme, reageren positief op de serie. Ze vinden veel herkenning in het verhaal van Sam.