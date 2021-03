In Matthijs gaat door schuiven zaterdagavond Claudia de Breij en Esther Ouwehand aan. De aflevering staat in het teken van een vrolijke(re) stemming, wat niet mis is in deze gekke tijd. Claudia zingt haar lievelingslied van Barbra Streisand, en dat maakt diepe indruk op de kijker thuis.

Aangezien er enige hoop aan de horizon gloort in deze coronatijd, de kappers weer knippen en de winkels op afspraak weer geopend zijn, staat de aflevering volledig in het teken van blijdschap. Of, zoals Matthijs het noemt; humeurmanagement.

Advertentie

Blijdschap

“Dat is hard nodig”, meent Claudia De Breij. “Ik haal blijdschap uit muziek. Ik merk dat nieuwe muziek me goed doet, maar oude muziek die ik hoorde in een tijd dat dit allemaal niet aan de hand was, brengt mij naar een tijd waarin het straks dus ook niet meer aan de hand is. Volle zalen met fans zien in die video’s, doet me beseffen dat dit maar tijdelijk is.”