Meer dan honderdduizend mensen brengen laatste groet aan Johnny Hallyday

In Frankrijk is vandaag op indrukwekkende wijze afscheid genomen van rocker Johnny Hallyday. Meer dan honderdduizend mensen stonden langs de kant van de weg om te zien hoe zijn kist van de Arc de Triomphe naar de Madeleine-kerk werd overgebracht.

De stoet werd voorafgegaan door zo’n 700 motorrijders met een Harley Davidson. Hallyday was namelijk zelf een fervent biker en had een Harley in zijn bezit.

Indrukwekkend afscheid

De plechtigheid vond plaats in de Madeleine-kerk waar president Emmanuel Macron sprak en een groot aantal bekendheden aanwezig waren. Tijdens het afscheid speelde de band van Hallyday nog een paar van zijn nummers om hem een laatste eer te bewijzen. De rocker zal naar alle waarschijnlijkheid worden begraven op het Caribische eiland Saint-Barthélemy, waar hij met zijn vrouw woonde.

Longkanker

De rocker bracht in zijn meer dan vijftig jaar durende carrière tientallen platen uit en vele daarvan veranderden in goud. Tot zijn grootste hits horen Ma gueule en Pour moi la vie va commencer. Hallyday overleed in de nacht van dinsdag op woensdag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook