Mensen in déze regio krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden

Gas dat vrijkomt uit een tankwagen in Alblasserdam heeft in een groot deel van Midden-Nederland voor enorme stankoverlast gezorgd. Mensen in deze regio krijgen dan ook het advies om hun ramen en deuren gesloten te houden.

De tank is vanochtend rond 06.30 gaan lekken, toen hij gereinigd werd met stoom.

Voorlopig nog niet opgelost

Omdat het om een geïsoleerde tank gaat, is koelen lastig, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. “Je moet het vergelijken met het koelen van een thermoskan.” Het kan daarom nog uren duren voordat dat gelukt is.

Advies NL-alert

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft inmiddels een NL-alert verstuurd. Mensen krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook wordt er een opvanglocatie geopend voor mensen die door de stank niet in hun huis kunnen blijven.

#alblasserdam #Stankoverlast het nl-alert is bedoeld voor het gearceerde gebied. Door de techniek achter nl-alert kan het bericht ook buiten dit gebied ontvangen worden. Heeft u overlast? Sluit dan ramen en deuren en zet ventilatie uit. pic.twitter.com/KAyVECrm4g — Veiligheidsregio ZHZ (@VRZHZ) 9 februari 2019

Overgeven of misselijkheid

Hoewel de stank kan leiden tot overgeven of misselijkheid, is het gezondheidsrisico nihil. Veiligheidsregio Utrecht laat op Twitter het volgende weten: “Hoewel de geur als vervelend wordt ervaren, kunnen buitensporten gewoon doorgaan. De stof wordt tot in Harderwijk geroken.”

Bron: RTL Nieuws, Twitter. Beeld: iStock