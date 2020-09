Dit doen mensen in relaties onbewust zodat ze niet vreemdgaan

Trouw is in een relatie voor veel mensen heel belangrijk. Je zoekt immers iemand die voor jou wil gaan en niet voor iemand anders. Maar goed nieuws: jouw partner heeft allerlei onbewuste maniertjes die de kans op vreemdgaan veel kleiner maken.

Dat vertelt sociaal psycholoog en onderzoeker Johan Karremans in een interview aan het AD.

Volgens Karremans is het niet makkelijk voor mensen om zich een leven lang aan één persoon te binden. Dat komt omdat, hoe veel je ook van elkaar houdt, je allebei toch een andere persoonlijkheid hebt en andere dingen meemaakt. Het idee dat dat voor altijd zal blijven matchen, is misschien wat onterecht.

Daarbij, vertelt Karremans, zijn er nog meer factoren die een leven lang samen blijven heel moeilijk maken. Hij noemt dit de ‘aantrekkelijke alternatieven’. Dat zijn simpelweg de mensen die fysiek aantrekkelijker zijn dan je eigen partner. Of mensen die vanbinnen aantrekkelijker zijn. Vaak is zo’n ‘aantrekkelijk alternatief’ de reden voor een scheiding. Veel mensen denken vaak toch dat het gras bij de buren groener is.

Onderzoek

Maar gelukkig is er iets waarmee we ons een beetje kunnen wapenen tegen die aantrekkelijkere alternatieven. In een onderzoek naar monogamie kregen mensen met en zonder een relatie allerlei aantrekkelijke anderen te zien. Deze anderen moesten ze beoordelen: hoe aantrekkelijk is deze persoon? En het resultaat van dat onderzoek, is verbluffend.

Wapen tegen vreemdgaan

Mensen in een relatie geven namelijk lagere cijfers aan de anderen dan mensen zonder relatie. Met andere woorden: we maken het gras van de buren een beetje minder groen. Als je een relatie hebt, voorkomt je brein dat je vreemdgaat, door anderen als ‘minder aantrekkelijk’ te bestempelen dan wanneer je single bent. Daarbij bleek ook dat de mensen met een gelukkige relatie zelfs minder enthousiast waren over het innerlijk van de getoonde mensen in het onderzoek. Ze vonden dus zowel de binnen- als buitenkant van deze mensen minder aantrekkelijk.

Lichaamstaal

Zodra je dus in een relatie belandt, ga je onbewust automatisch in de ‘relatie-stand’: je schermt jezelf af van andere mensen. Dat doe je niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Normaal gesproken hebben mensen namelijk de neiging om iemands gedrag te spiegelen in een gesprek. Als iemand zijn armen over elkaar doet, doe jij dat onbewust ook. Daarmee geef je een signaal dat je iemand aardig vindt, en zal iemand jou onbewust ook aardiger gaan vinden. Mensen in een gelukkige relatie, doen dit een stuk minder. En daarmee voorkomen ze onbewust dat ze snel een band met iemand opbouwen. En zo zorgen mensen in een relatie er onbewust voor dat ze minder snel vreemdgaan.

Bron: AD. Beeld: iStock.