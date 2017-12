Mensen die in deze maand geboren zijn zouden slimmer zijn dan anderen

De maand waarin je geboren bent, bepaalt welk sterrenbeeld je hebt, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het ook zou bepalen hoe intelligent je bent.

Je intelligentie zou je dus niet meekrijgen van je ouders, maar zou bepaald worden door de maand waarin je naar school gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research. Onderzoekers zeggen dat het moment waarop een kind naar school gaat invloed heeft op de verdere ontwikkeling.

Prestaties

Wanneer je bijvoorbeeld in oktober geboren bent, ben je een late leerling en vaak de oudste van de klas. Die leerlingen zijn dan al verder in hun ontwikkeling dan de andere kinderen en de klas en dat zou volgens het onderzoek leiden tot betere prestaties. Die prestaties leiden tot betere studies en dus (kortgezegd in het onderzoek) tot meer succes. Heb jij of ben jij een oktoberkind? Dan heb je dus geluk!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.