Mensen met déze eigenschap hebben vaker seks

Dat je met een beetje vriendelijkheid al heel ver komt, is algemeen bekend. Maar wist je dat het je ook een beter seksleven kan geven? Mensen die aardig zijn tegen andere mensen, hebben doorgaans een actiever én spannender seksleven.

Dat blijkt uit een Canadese studie.

Meer sekspartners

Voor het onderzoek werd een groep mensen ondervraagd over hun seksleven. Ook moesten ze aangeven in hoeverre ze zichzelf ‘aardig’ vonden. Wat bleek? Mensen die zichzelf als aardig beschreven, hadden vaak ook meer sekspartners. Daarnaast bleken ze ook vaker seks te hebben in hun relaties. Maar dat is nog niet alles: ze werden vaak ook aantrekkelijker gevonden door het andere geslacht.

Aandacht voor anderen

“Je kan stellen dat aardige mensen een grotere kans hebben op meer sekspartners dan mensen die dat persoonlijkheidskenmerk niet hebben, omdat ze waarschijnlijk meer aandacht hebben voor anderen”, verklaart psychologe Susan Marchant-Haycox. “Met andere woorden: ze zijn liever en zorgzamer voor anderen en dat is een aantrekkelijk kenmerk”.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Independent. Beeld: iStock