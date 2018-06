Bewezen: mensen met opvallende wenkbrauwen zijn vaak narcistisch

Wenkbrauwen hebben grote invloed op je gezichtsuitdrukking. Uit nieuw onderzoek blijkt zelfs dat als je grote, opvallende exemplaren hebt, je over meer narcistische karaktereigenschappen beschikt.

Het onderzoek van de Universiteit van Toronto is gedaan door wetenschappers Miranda Giacomin en Nicholas Rule. Zij hebben verschillende foto’s van mensen die hoog scoorden op de Narcissistic Personality Inventory bestudeerd. Dit is een vragenlijst waarmee je de mate van narcisme van personen kunt ontdekken.

Opvallend

Daarna is er gekeken naar de wenkbrauwen van deze deelnemers. Er werd gekeken naar de grootte, dichtheid, vrouwelijkheid en verzorging. En uit dit onderzoek is gebleken dat iemand met opvallende, aanwezige wenkbrauwen meer narcistische trekken heeft dan gemiddeld. De onderzoekers zeggen dat er een connectie is tussen narcisme en wenkbrauwen omdat mensen met dikke, opvallende wenkbrauwen graag de herkenning van iemand willen verbeteren. “Ze zorgen ervoor dat ze door andere mensen worden herinnerd en worden geliefd.”

Egoïstisch

Narcisme is een vorm van gedrag die gekenmerkt wordt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid. Narcistische mensen zijn egoïstisch, dominant, overgevoelig, ambitieus, maar hebben gebrek aan inlevingsvermogen.

BEKIJK OOK: Wil je net zulke mooie wenkbrauwen als Libelle’s Susan? In de video hieronder legt ze uit hoe ze dat doet:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Universiteit van Toronto. Beeld: iStock