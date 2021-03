Mensen prijzen de Hema vanwege deze taboedoorbrekende campagne

Maxime Meiland (25) heeft vanochtend op haar Instagram leuk nieuws aangekondigd: zij en haar vriend Leroy verwachten hun eerste kindje samen!

“Dolgelukkig, trots en blij, schuiven wij er een stoeltje bij”, zo laat Maxime Meiland in een video weten.

In de video is te zien hoe Maxime, Leroy en Claire (haar dochter uit een eerdere ‘relatie’) met z’n drieën in de tuin zitten. Als de camera even naar boven verschuift en daarna weer naar beneden gaat, is te zien dat er ineens een lege stoel naast Claire staat met blauwe en roze ballonnen. Op de video van Maxime wordt gereageerd met felicitaties. “Naaaa jongens wat een mega leuk nieuws!!! Gefeliciteerd! Geniet!” zo schrijft een volger.

“Hij is het gewoon voor mij”

Maxime en Leroy hebben inmiddels ook al hun eerste huis gekocht. In een interview met RTL Boulevard liet Maxime onlangs nog weten dat het voor de buitenwereld misschien lijkt alsof het allemaal heel snel gaat tussen de twee, maar dat het simpelweg gewoon goed voelt. “Ik heb natuurlijk nooit een relatie gehad en hij ook niet. En toen we elkaar tegenkwamen wisten we gewoon ‘dit is het’”, aldus Maxime. “Hij is het gewoon voor mij, dus ik kijk er heel erg naar uit.” Op de vraag of de twee ook een kinderwens hebben, liet Maxime al doorschemeren dat ze er zeker voor open staan, ‘mits het ze gegund is’.

Vaderfiguur Leroy

Wat in ieder geval al scheelt, is dat Leroy en Claire het ontzettend goed met elkaar kunnen vinden. Maxime liet eerder al in haar Instagram Stories weten dat de band tussen de twee erg goed is. Als een volger haar vraagt of Leroy een ‘vaderfiguur’ is voor Clarie, zegt ze het volgende: “Deze vraag zie ik zo vaak voorbijkomen. Ze zijn zo leuk samen. Leroy doet het heel goed, Claire is gek op hem. Ze zegt ook ‘papa’ steeds meer! Dus ja, ze klikken heel goed,” aldus Maxime.

