Mensen spotten grote ‘vuurbal’ boven Nederland

Tientallen mensen hebben vrijdagavond een wel héél mooi natuurverschijnsel boven Nederland gespot. Rond 21.10 was er namelijk een enorme vuurbal in de lucht te zien die een fel lichtspoor achterliet.

Ook in België, Frankrijk en Engeland was de vuurbal even te zien.

Spectaculaire beelden

Het ging om een meteoor (ook wel bekend als vallende ster) die iets na negenen door de hemel flitste. Hoewel zo’n vallende ster niet ongewoon is, heeft het wel spectaculaire beelden opgeleverd. Zo gaat er op Twitter een filmpje rond van de lichtflits, dat gemaakt is tussen Delfzijl en Appingedam.

Wat is een vallende ster?

In tegenstelling tot wat je zou denken, is een vallende ster geen echte ster. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo’n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.

Bron: Twitter, Linda. Beeld: iStock