Mensen met déze sterrenbeelden zijn het vaakst chagrijnig

We weten dat we af en toe een beetje chagrijnig kunnen zijn als het weer de tijd van de maand is, maar hoe vaak je chagrijnig bent blijkt ook iets met je sterrenbeeld te maken te hebben.

Er zijn namelijk 3 sterrenbeelden die kenmerken hebben die ervoor zorgen dat je vaker chagrijnig bent. Of je het nou wil of niet, als jij een van deze sterrenbeelden hebt is de kans groot dat je dat stiekem wel herkent.

Twijfelen

Mensen met het sterrenbeeld, Tweelingen, Waterman en Maagd zouden het vaakst chagrijnig zijn. Bij Tweelingen komt dat vooral doordat ze overal over twijfelen en commentaar op hebben. Doordat Tweelingen kritisch op zichzelf en anderen zijn én geen keuzes kunnen maken, worden ze ongeduld en daardoor chagrijnig. Probeer dat los te laten, dan blijf je zelf ook vrolijker.

Kritisch

Bij het sterrenbeeld Waterman ligt dat een beetje anders. Herken jij het kritisch op jezelf zijn ook? Dat is ook een van de eigenschappen van de Waterman. Je legt de lat altijd hoog en als iets dan niet lukt is dat niet bevorderlijk voor je humeur. Door te proberen om sneller tevreden te zijn, wordt dat ook automatisch minder.

Perfectionistisch

Ook de Maagd is heel perfectionistisch en ziet vaak alleen de negatieve dingen. Doordat altijd alles goed moet zijn kan de Maagd wat geïrriteerd overkomen als dat niet zo is. Herkenbaar? Probeer het wat vaker los te laten en je vrolijke zelf te zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.