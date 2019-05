Mensen vernoemen hun kinderen massaal naar déze royal

Waar ze gaat, waar ze staat, welke lippenstift haar favoriet is: iedere beweging die Meghan Markle maakt, wordt op de voet gevolgd. De hertogin van Sussex is zó populair dat mensen zelfs massaal hun kind naar haar vernoemen.

In de Verenigde Staten zijn de populairste babynamen van 2018 bekendgemaakt. Hoewel Meghan niet op 1 staat, is haar naam wel bezig aan een grote opmars. In de VS was de naam Meghan vooral in de jaren 80 populair. In de loop der tijd kreeg het een wat suf imago, tót Meghan in de spotlight trad en de hele wereld haar naam kende. Inmiddels is het de snelste stijgende meisjesnaam in de lijst.

Archie

De namen Emma en Liam zijn in de VS nog ongeëvenaard en prijken bovenaan de lijst. Ook opvallend: de naam Archie staat sinds 2018 ook in de lijst, terwijl de naam vóór 2018 er al 30 jaar niet meer in stond. En dat is dus voordat de baby van Meghan en prins Harry ter wereld kwam.

Frozen

Het succes van Frozen lijkt inmiddels over z’n hoogtepunt heen. De naam Elsa was tijden enorm geliefd, maar maakte in 2018 een snoekduik en kwam in 2018 200 plekken lager uit dan het jaar daarvoor. Gelukkig zal een beetje Elsa zich er niet druk om maken, want: let it go.

Bron: People.com. Beeld: iStock