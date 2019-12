Opvallend veel mensen gaan in de laatste maand van dit jaar nog scheiden. Dit heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het aankomende jaar.

Advocatenkantoren krijgen deze maand meer echtscheidingsaanvragen binnen dan normaal gesproken deze tijd van het jaar, meldt de NOS.

Scheiding

Dit heeft te maken met de nieuwe regels aangaande partneralimentatie, die komend jaar in zal gaan. De partneralimentatie gaat in veel gevallen veel omlaag, van maximaal 12 naar maximaal 5 jaar. Het zijn vooral de vrouwen die haast maken met het aanvragen van een scheiding voor 1 januari.

Levensonderhoud

Zo hopen ze nog snel onder de oude regeling te vallen en dus voor een langere tijd gegarandeerd uit worden betaald. Momenteel moet de meestverdienende partner maximaal 12 jaar het inkomen van de ander aanvullen, als diegene niet genoeg geld heeft om van te leven. Vanaf het nieuwe jaar gaat dit aantal naar maximaal 5 jaar. Hierdoor ontvangen alimentatiegerechtigden een stuk minder lang geld dat is bedoeld voor levensonderhoud.

Kerstvakantie

“Normaal gesproken is december een rustige maand, omdat mensen een echtscheiding juist over de kerstvakantie heen tillen”, legt mediator en advocaat Saskia Braun uit aan NOS. “Die periode is dan óf een laatste testcase óf men kiest ervoor het voor kinderen rustig en ‘gezellig’ te houden. De piek ligt doorgaans dus in het nieuwe jaar en niet, zoals nu, voor 1 januari.”

Bron: NOS. Beeld: iStock